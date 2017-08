Chuva de meteoros vai enfeitar céu brasileiro nesta madrugada

A chuva de meteoros Perseidas vai acontecer por volta das 3h deste sábado (12). O fenômeno é visível a olho nu, mas é preciso ter paciência: não basta olhar para o céu por alguns instantes e se frustrar por não ver meteoros.

Os meteoros têm trajetória aleatória, o que significa que podem aparecer em sequência ou com intervalos mais longos. Eles são resíduos de cometas, com o tamanho de grãos de areia, e queimam quando adentram a atmosfera, gerando a luz que vemos da Terra.

Perseidas acontece todos os anos porque, em sua rotação em torno do Sol, a Terra sempre passa pelo pedaço do espaço onde o cometa passou, e onde suas partículas soltas permanecem.

Como a constelação que deu origem à chuva de meteoros é do hemisfério norte, a visão setentrional será mais privilegiada, com possibilidade de enxergar até 100 meteoros por hora. Nos países do hemisfério sul, como o Brasil, será possível avistar até 10 meteoros por hora.

Não é necessária a utilização de nenhum instrumento especial para visualizar a chuva Perseidas. Recomenda-se, no entanto, a procura por um lugar livre de poluição e das luzes artificiais da cidade, privilegiando a admiração da escuridão do céu e do brilho dos meteoros.