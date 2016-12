Chris Martin homenageia George Michael em abrigo de sem-teto

Nesta semana, o vocalista da banda britânica Coldplay, Chris Martin, fez uma surpresa emocionante aos moradores de um abrigo destinado a pessoas sem-teto na cidade de Londres.

Além de fazer um show especial, o músico homenageou o ícone do pop George Michael, que faleceu no último domingo de Natal (25), tocando uma versão do hit natalino “Last Christmas”, lançada em 1984, pela dupla Wham!, a qual George integrou de 1981 a 1986.

Leia mais: Morre o cantor pop britânico George Michael.

A organização filantrópica Crisis, responsável por ajudar pessoas em situação de rua, postou um registro em vídeo da visita e agradeceu a presença do astro pelo Facebook: “Um grande obrigado a Chris Martin, do Coldplay, por aparecer em uma de nossas unidades para entreter nossos hóspedes”.

Kevin, um dos hóspedes do abrigo, assume os vocais durante a apresentação. Segundo informações divulgadas pelos colaboradores da instituição, Chris também ajudou a preparar o café da tarde para os presentes.

Veja também: Chris Martin fala sobre a separação: “Tem dias em que acordo triste”.

“Aquele momento em que o vocalista do Coldplay, Chris Martin, entra em um abrigo da Crisis sem alarde, fanfarra ou imprensa, para ajudar a fazer chá e café e ainda tocar violão para os hóspedes”, disse um dos voluntários em sua conta no Instagram.

Confira o vídeo superfofo: