Cavalo se despede de dono morto na Paraíba e emociona familiares

Um momento especial marcou o velório do vaqueiro paraibano Wagner Figueiredo de Lima, de 34 anos, na terça-feira (03), em Cajazeiras, na Paraíba. Seu cavalo, Sereno, foi levado ao local para se despedir dele – morto em um acidente de moto na madrugada de domingo (01) – e se deitou sobre o caixão.

Muitos interpretaram o momento como um ato de despedida do animal ao seu companheiro humano, o que emocionou os familiares e amigos de Wagner presentes. O animal está há oito anos na família e o irmão do vaqueiro, Wando de Lima, garante que vai continuar cuidando dele.

“Esse cavalo era tudo para ele [Wagner], era como se o cavalo soubesse o que estava acontecendo e quisesse se despedir. Durante todo o trajeto até o cemitério ele relinchava e batia com as patas no chão”, disse Wando ao G1. As imagens foram divulgadas pelo jornal Diário do Sertão e correram a internet.