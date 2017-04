Casal britânico morre no mesmo dia após 77 anos juntos

O casal britânico Joyce e Frank Dodd, respectivamente 97 e 96 anos, estavam internados em um hospital do condado de Kent, no sudoeste de Londres, e faleceram no dia 8 de abril, pouco tempo depois de completarem 77 anos de casados.

Segundo o jornal local Kent Online, a família Dodd relatou que Frank foi internado por conta de insuficiência cardíaca e sua esposa ia visitá-lo todos os dias até que, algumas semanas depois, foi Joyce quem adoeceu e precisou também ser internada.

Ao jornal, Angela Bonell, de 75 anos e uma das filhas do casal, contou que seus pais haviam sido instalados em um andares diferentes do hospital.

Mas um acontecimento mais do que especial os uniu novamente: o 77º aniversário de casamento. Os funcionários do hospital consultaram a família para saber se gostariam que o casal fosse colocado em camas juntas para que pudessem dar as mãos pela última vez. “Os funcionários do hospital foram além de qualquer expectativa nossa. Foi muito especial”, comentou Angela.

Eram quatro da manhã do dia 8 de abril quando Frank morreu e, com apenas 14 horas de diferença, foi a vez de Joyce partir, às seis horas da tarde.

A família optou por tornar pública a história dos pais para pedir por doações em memória dos idosos para a Fundação Britânica do Coração e para o Instituto de Pesquisa sobre o Câncer no Reino Unido.

O casal, que tinha cinco filhos, 12 netos, dez bisnetos e dois tataranetos, se conheceu quando tinham somente 14 anos de idade e formalizaram a união depois de cinco anos de namoro.

“Joyce e Frank desfrutaram de 77 anos felizes de casamento e nos últimos anos, quando a saúde deles piorou, ambos continuaram a cuidar um do outro e estavam juntos até o fim”, manifestou a família.