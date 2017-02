Carnaval do Recife criou manual INCRÍVEL em defesa da mulher

“São só fantasias, não convites”, anuncia a campanha do Carnaval do Recife. Este é um dos avisos contidos no “Pequeno manual prático de como não ser um babaca no carnaval“, campanha da Prefeitura local contra o assédio e o abuso sexual de mulheres durante as comemorações da data.

A ação, lançada ontem (23) nas redes sociais, acontece pelo segundo ano consecutivo – “para os que ainda não entenderam”, dizem. São peças ilustradas com motivos festivos e gírias regionais, que potencializam as mensagens. Ironias, como “Em português, não também é conhecido como: não”, também estão presentes.

Muitas frases fazem, ainda, referência ao consumo de álcool e como ele não pode ser usado como justificativa para a violência – alguém embriagado não deve ser isentado da culpa da agressão, bem como uma vítima sob efeito alcoólico não pode ter sua negativa confrontada. “Ela tá beba doida? Ofereça ajuda, não se aproveite. Sexo sem consentimento é estupro. Estupro é crime”, avisa o manual.

A campanha está recebendo uma enxurrada de elogios, especialmente porque também disponibiliza um serviço que oferece orientação e atendimento a mulheres em situação de risco. A Central física fica na Rua do Observatório e possui uma equipe profissional, que inclui advogadas e psicólogas, para atender quem precisar.