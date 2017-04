Campanha #MeuProfessorRacista denuncia racismo em sala de aula

Desde a noite de segunda-feira (3), a hashtag #MeuProfessorRacista tem repercutido no Twitter e no Facebook. Usando a hashtag, vítimas e testemunhas compartilharam casos de preconceito racial envolvendo docentes de diferentes partes do Brasil.

As denúncias trazem casos de ataques diretos e situações de racismo velado, que geraram constrangimento durante a vida escolar das vítimas.

A campanha é iniciativa do Coletivo Ocupação Preta, formado por estudantes negros da Universidade de São Paulo (USP) após uma aula na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) ter acabado em discussão entre uma professora e uma aluna.

Segundo texto publicado pelo Coletivo, a temática da aula voltou-se para o debate racial no momento em que os assuntos “marchinhas racistas” e o “racismo de Monteiro Lobato” ganharam um tom de chacota dado pela professora que ministrava a aula, o que acarretou em uma discussão levada por uma aluna no dia 27 de março e que foi abafada aos gritos pela docente.

Separamos alguns relatos:

#MeuProfessorRacista dispensa pretx com depressão de projetos de pesquisa porque um branco saudável rende "frutos melhores". — Vênus "Fria" (@Bah_viadon) April 3, 2017

#meuprofessorracista disse que eu era dava muito trabalho por vir de favela — Alice (@iasmimalice) April 5, 2017

#meuprofessorracista quando eu falava que era negra, ele dizia:"não se menospreze, você é só moreninha". — Isabelle Farias (@isabellepsique) April 5, 2017

Ao G1 , a FFLCH afirmou que soube do caso pela imprensa e ainda precisa de mais informações para se manifestar.