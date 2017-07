Calcinha absorvente para menstruação chega ao Brasil

Mirando nas brasileiras que preferem absorventes externos aos internos, chega ao Brasil a primeira calcinha com capacidade de absorção para ser usada durante a menstruação.

O tecido foi especialmente desenvolvido com fator antimicrobiano e bloqueador de odores, dispensando, assim, o uso de qualquer complemento durante essa fase do ciclo. A boa notícia é que, diferentemente dos exemplares descartáveis, a calcinha é sustentável, reutilizável e dura cerca de dois anos.

Quem traz a novidade para terras tupiniquins é a marca Pantys, que disponililizará quatro modelos de underwear (abaixo) – com preços que variam de R$75,00 a R$95,00. As peças estarão à venda online partir de agosto.

Pioneira

Esse não é o primeiro lançamento do gênero no mundo. Elaborada por três amigas nova-iorquinas, a Thinx foi pioneira no desenvolvimento. Mais de três anos de pesquisa resultaram em um produto capaz de conter o resíduo menstrual e resistir às manchas. A diferença é que, neste caso, as criadoras recomendam complementar o uso com um coletor menstrual ou absorvente interno em caso de fluxos mais intensos.

A marca também se envolveu em um projeto social chamado AFRIpads, que produz absorventes reutilizáveis para mulheres na África. Segundo a organização, 1 em cada 10 garotas africanas ainda perdem dias de aula e até abandonam a escola pelo tabu que envolve o período menstrual em certas culturas. Parte da renda obtida nas vendas do site oficial, que entrega no Brasil, é revertida na alimentação da iniciativa.