O Google apresentou nesta quinta-feira (10) a pesquisa Google Fashion Trends, com dados sobre tendências e comportamento a partir das buscas realizadas por usuários no site.

O termo “feminismo” teve 217% de aumento em seu volume de buscas; “machismo” apresentou 161% de crescimento e “racismo” 107%.

De acordo com o relatório, o interesse por produtos que se relacionam com gênero, identidade e representatividade aumentou. As buscas por sapatos de salto baixo foram 92% mais volumosas que as por salto alto, as por “cabelo raspado” cresceram 462%, por “saia masculina” cresceram 121% e por “maquiagem masculina” 317%.

Os dados se encaixam em outras tendências de popularização do feminismo, como a informação de que o número de denúncias de violência contra a mulher aumentou 11% entre 2015 e 2017.