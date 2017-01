Burguer King lança combo especial para idosos acompanhados

Redação do HuffPost Brasil

O sentimento de solidão tem um impacto maior em pessoas idosas, trazendo riscos de depressão, dificuldades de execução de tarefas diárias, declínio cognitivo, entre outros problemas.

Com o intuito de chamar a atenção dos brasileiros para esta faixa da população, o Burguer King vai lançar, no dia 25 de janeiro, o primeiro combo para pessoas acima de 70 anos.

A ideia é chamar atenção para o isolamento de idosos no Brasil e convocar parentes, amigos ou voluntários a levarem idosos ao restaurante e ter um momento social. Esta é a primeira ação voltada para maiores de 70 anos no Brasil.

“Há anos, todo o mundo pensa em combos para crianças, com sanduíches juniores e brinquedos de brinde, inclusive o BK, mas ninguém tinha feito ainda algo exclusivo para idosos”, disse Ariel Grunkraut, Diretor de Marketing do Burger King Brasil.

Para o lançamento, a marca fez uma parceria com o Projeto Velho Amigo, associação de amparo ao idoso. “O convívio social traz dignidade e autoestima e, consequentemente, melhora na saúde do idoso”, explicou Regina Moraes, presidente do projeto.

O King Senior vem com dois combos de Whopper, carro-chefe da marca, pelo preço de um – um para o idoso e outro para quem for acompanhá-lo. Todo o lucro vindo das vendas do combo será doado para o Projeto Velho Amigo.

A novidade ficará disponível por tempo limitado, até o esgotamento das caixas disponíveis nos restaurantes.