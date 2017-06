Britânica alega ter sido demitida por não usar sutiã no trabalho

Uma moradora da cidade de Beverly, na Inglaterra, acusa o bar Bird & Beer We de tê-la demitido por não vestir sutiã enquanto era funcionária da empresa. A britânica Kate Hannah, 22 anos, relatou o caso em seu perfil no Facebook, no último sábado (24) e desde então o depoimento viralizou na internet.

De acordo com Kate, a demissão aconteceu depois que o irmão da gerente do bar a assediou com comentários inapropriados de cunho sexual. “Infelizmente, ela decidiu lidar com a situação dizendo-me que eu não poderia trabalhar lá, no futuro, a menos que usasse um sutiã. E isso foi falado na frente de três funcionários e de clientes da empresa. O que me deixou constrangida e completamente chocada, já que a culpa foi posta em mim, que fui assediada em meu ambiente de trabalho.”

Para finalizar seu relato, Kate lembrou que nenhuma mulher deve se sentir intimidada. “Estou completamente enojada com a falta de profissionalismo e com a gritante falta de respeito com os meus direitos enquanto mulher de usar o que me deixa confortável. Ninguém, jamais, deveria sentir a necessidade de se esconder para se manter longe de comentários e comportamentos de assédio sexuais.”

Em resposta ao relato de Kate, o Bird & Beer We alega que a ex-funcionária não foi demitida por ter deixado de vestir sutiã e que procura garantir que nenhum empregado sofra assédios na empresa. “Temos o dever de proteger todos os empregados de qualquer discriminação ou assédio sexual no local de trabalho e tomamos quaisquer comentários em relação ao assunto muito a sério e buscamos agir sobre eles imediatamente de forma profissional”, informou o bar ao jornal Metro.

