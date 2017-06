Brasileira desaparece após embarcar em navio na Itália

Uma brasileira está desaparecida desde a madrugada do último domingo (18), após subir à bordo de um cruzeiro na Itália para trabalhar.

Simone Scheuer Sousa, 35 anos, fazia parte da tripulação do navio MSC Música – onde trabalhava no setor de limpeza – e sumiu no fim de semana, quando embarcou com a equipe do cruzeiro, que tem como destino as praias italianas, da Grécia e de Montenegro.

Familiares de Simone relatam que o último contato feito por ela aconteceu na quinta-feira (15) e que seu sumiço aconteceu depois depois de uma briga com o chefe e de um término de namoro de dois anos com um colega.

Em entrevista ao portal G1, a empresária Maria Clara Perella, que intermediou a contratação de Simone e está em contato com a empresa MSC Cruzeiros, disse que Simone não deixou o navio, de acordo com registros oficiais da embarcação. “A polícia de Brindisi entrou no navio e fez uma busca pelo navio inteiro para ver se a Simone estava lá. Chegaram à conclusão de que ela não estava realmente.”

Ainda segundo Maria Clara, quatro tripulantes do MSC Música foram ouvidos, entre eles o ex-namorado de Simone. Após prestarem depoimento, eles foram liberados para seguirem viagem.

O diretor do navio afirmou que a empresa acompanha a situação de perto e que trabalha com as autoridades locais para prestar o suporte necessário à família. O Itamaraty também presta auxílio no caso e acionou as autoridades italianas para localizar Simone.