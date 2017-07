Brasileira de 19 anos transmite suicídio ao vivo pelo Facebook

O suicídio de jovens é um problema de saúde nacional. São 5,6 mortes a cada 100 mil jovens (20% acima da média nacional), de acordo com a pesquisa Violência Letal contra as Crianças e Adolescentes do Brasil. Na tarde de quarta-feira (26), a estudante Bruna Andressa Borges, 19 anos, entrou para as estatísticas de uma forma ainda mais brutal: ela transmitiu o seu suicídio pelo Facebook.

O ato aconteceu em Rio Branco, no Acre, e 286 seguidores da jovem acompanharam tudo em tempo real, segundo o G1. Ela cursava o 3º período de ciências sociais na Universidade Federal do Acre (UFAC).

Bruna publicou mensagens em seu perfil dando indícios de que cometeria suicídio. “Já fui abandonada e julgada pela pessoa que achei que seria minha melhor amiga, a pessoa que amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas não pretendo continuar perguntando para saber”, escreveu antes de se enforcar. A mensagem “Vocês já viram alguém morrer ao vivo?” também foi compartilhada.

Amigos acionaram o Corpo de Bombeiros, mas eles não chegaram a tempo. “A princípio, os amigos ligaram para que nós pudéssemos contê-la, mas passaram o endereço errado, que era onde ela morava antes de ter se mudado para a vila militar. E nesse local, ninguém sabia informar onde ela estava morando agora. Infelizmente, não chegamos a tempo de conter devido a esse desencontro”, explica o major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, ao portal.