Com este botão ficou fácil se livrar dos “chatos” no trabalho

Não sabe como se livrar daquele colega que não para de puxar conversa no escritório? A Breather.com, companhia que aluga espaços de coworking, lançou uma extensão para o navegador Google Chrome que pode resolver o problema.

Uma vez instalado, o Nope Button adicionará um botão verde, com a letra “N” no canto superior direito do navegador. Então, quando aquele colega se aproximar em um momento que você não pode – ou não quer – dar muita atenção, é só clicar nele. Ao fazer isso, você receberá uma ligação – feita por um robô, é claro – no seu celular. Assim, terá a desculpa perfeita para pedir licença e voltar às suas atividades.

Bem humorado, o robô que faz a ligação dá instruções ao seu usuário: uma voz gravada do outro lado da linha dirá, em inglês, frases como: “Alô. Dentro de 3 segundos, coloque a mão na sua boca, em choque, como se estivesse ouvindo uma notícia desagradável. Não faça cara de triste, só de preocupado. 1, 2, 3”.

A orientação continua: “Agora, o seu colega deve estar olhando para você. Faça um sinal para ele e aponte para o celular para que ele desvie o olhar. Ele ainda está encarando você? Ok, finja uma risada, role os olhos para cima e encolha os ombros com um sorriso. Ele vai entender o recado. Ainda olhando? Tudo bem. Repita comigo, com um tom preocupado: ‘Sim, claro que posso falar agora. O que aconteceu?’ Funciona sempre”.

A chamada termina com uma mensagem publicitária do desenvolvedor da extensão.