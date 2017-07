Bebê canadense é registrado sem identificação de sexo

No cartão de saúde de um bebê canadense de oito meses, constará um ‘U’ no espaço reservado para ‘sexo’, letra que simbolizará “indeterminado” ou “não atribuído”. É provável que este seja o primeiro caso no mundo de recém-nascido com um documento sem esse tipo de identificação. Searyl Atli nasceu em Colúmbia Britânica, no Canadá, em novembro.

Seu progenitor Kori Doty é uma pessoa transgênero, isto é, não se identifica com o gênero que lhe foi designado na infância, a partir de suas características fisiológicas. Kori prefere não se identificar com pronomes nem no masculino nem no feminino. Por isso, afirma querer dar oportunidade ao filho de descobrir seu próprio gênero.

Doty disse que, ao longo da vida, não necessariamente a pessoa se identificará pelo gênero determinado ao nascer. Por isso, opta por não chamar o bebê pelos pronomes ‘ele’ ou ‘ela’, usando o pronome em inglês ‘they’ (em português, seria ‘eles’ ou’elas’). A tentativa agora é tirar a categoria sexo de todos o documentos oficiais de Searyl.

“O governo sabe que o atual sistema de designação de gênero no nascimento é injusto para pessoas trans e intersexuais”, comentou Doty no site de sua advogada. “Quando eu nasci, médicos olharam para os meus genitais e fizeram suposições sobre quem eu seria, e essas suposições, erradas, me seguiram ao longo da vida”, afirmou à rede canadense de TV CBC.

