Bebê baleado dentro do útero da mãe morre no Rio de Janeiro

O óbito de Arthur Cosme de Melo, bebê baleado dentro do útero da mãe, no Rio de Janeiro, foi confirmado na tarde deste domingo, às 14h05.

De acordo com a direção do Hospital Adão Pereira Nunes, onde ele estava internado desde julho, o bebê apresentou uma piora no quadro clinico devido a uma hemorragia digestiva intensa, diagnosticada ainda nesta manhã.

De acordo com nota da Secretaria Estadual da Saúde, “a família do paciente foi informada e esteve na unidade ainda pela manhã, recebeu todas as informações sobre o estado de saúde do paciente, que esteve gravíssimo nas últimas horas. Todos os procedimentos para reverter o quadro foram adotados, porém não houve resposta clinica do paciente. A família foi imediatamente informada e esteve novamente reunida com a chefia da UTI Neonatal e equipe médica. O corpo do paciente será encaminhado ao Instituto Médico Legal, procedimento que é padrão em casos de violência (vítima de perfuração por arma de fogo, como é o caso)”.

Apesar do estado grave permanente, Arthur já respirava sem a ajuda de aparelhos. A bala perdida que atingiu Claudinéia Santos Melo, de 29 anos, durante um confronto entre traficantes e policiais, perfurou a pelve e atingiu a coluna e o pulmão no bebê. Arthur nasceu, por causa disso, com peraplegia.