Atrizes globais protestam contra assédio sexual no Projac

no domingo passado, estive reunida com algumas das mulheres que mais admiro para discutir um assunto importantíssimo que ainda é, infelizmente, muito recorrente no nosso país. o assédio, moral e sexual, merece um basta – e já! ele não pode mais ser "normal". precisamos inventar um "novo normal"; sem constrangimento, piadinhas e sem abuso de poder. é pra frente que se olha, de mãos dadas com o coletivo, com toda a empatia e sororidade. juntas, somos mais potentes, mais seguras, corajosas e confiantes. esse movimento não é sobre um caso só. nosso propósito vai muito além. denuncie, fale com o seu superior, com amigas que você confia; procure o RH, não se cale!!! mulherada, os tempos mudaram! agora é assim: MEXEU COM UMA, MEXEU COM TODAS!!! #mexeucomumamexeucomtodas #chegadeassédio

A post shared by Alice Wegmann (@alice.weg) on Apr 4, 2017 at 6:12am PDT