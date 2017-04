Atentado na Rússia deixa 9 mortos e ao menos 20 feridos

Um atentado terrorista no metrô de São Petersburgo deixou ao menos 9 mortos e 20 feridos, hoje, aproximadamente às 14h30 no horário local. Uma bomba explodiu dentro de um vagão entre duas estações (Sennaya Ploshchad e Tekhnologichesky Institut). O atentado acontece no mesmo dia em que o presidente Vladimir Putin se encontrou com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

O metrô russo transporta, em média, 2,3 milhões de pessoas por dia. O local já foi evacuado e as vítimas estão recebendo assistência médica. A fumaça dentro dos trens teria causado pânico entre as pessoas, o que pode ter aumentado o número de feridos. A imagem abaixo, da BBC, mostra o vagão destruído.

O presidente, agora em uma cidade próxima, prestou condolências às vítimas e disse que o serviço secreto do país está investigando o responsável pelo ataque.

Há poucas informações sobre o estado das vítimas. Nas redes sociais, algumas pessoas registram o estado do local agora.