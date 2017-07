Atentado com carro-bomba em Damasco deixa mortos e muitos feridos

Na manhã deste domingo (2), um atentado suicida com um carro-bomba aconteceu na praça Tahrir em Damasco, capital síria, deixando ao menos 21 mortos e muitos feridos. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que acompanha os conflitos, soldados, civis e o autor da explosão, que estava dentro do veículo, estão entre as vítimas e o estado dos que foram feridos é grave.

De acordo com reportagem do G1, uma emissora estatal síria afirmou que, na verdade, eram três carros-bomba. No entanto, os outros dois foram destruídos pelas autoridades antes de explodirem. Ainda segundo as autoridades sírias, o objetivo dos homens-bomba era atingir áreas de bastante movimento, logo após o feriado do Eid al-Fitr – que marca o fim do jejum do Ramadã.