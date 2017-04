Assédio sexual é capa da revista VEJA desta semana

O grande debate suscitado pela denúncia de assédio sexual de Susllem Tonani, figurinista da Rede Globo, contra o ator José Mayer deu ainda mais força para a luta das mulheres. A capa da revista VEJA desta semana traz a reportagem de Luisa Bustamante, Natalia Cuminale, Leslie Leitão e Marcelo Marthe sobre o assunto, que relata depoimentos de mulheres que deixaram o medo e o constrangimento para trás e falaram sobre episódios de assédio sexual que viveram.

Dentre os relatos, estão os de Luiza Possi, Bel Coelho, Hortência, Alexandra Loras, Sandra Annenberg e muitas outras. Todos contam como o assédio é uma constante nas mais diversas perspectivas e no dia a dia das mulheres, além de evidenciarem também como o medo de qualquer retaliação e a insegurança fazem com que esseas ocorrências continuem na escuridão.

“Posso dizer que 100% das mulheres que trabalham fora já sofreram assédio. As que não sofreram ainda vão sofrer”, afirma Luiza Nagib Eluf, advogada criminalista. A reportagem, além de esmiuçar a denúncia contra o galã, ainda traz dados sobre os casos de assédio sexual no Brasil e em outros lugares do mundo, qual faixa etária ele mais atinge e as principais situações a que são submetidas as mulheres.

A denúncia da figurinista fez a indignação crescer, a luta das mulheres ganhar força e nascer a campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas”, que começou com mulheres que trabalham no Projac e, por conta da viralização, expandiu-se para todos os cantos do país.