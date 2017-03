Apple lança nova cor de iPhone em prol do combate à Aids

A Apple apresentou hoje uma nova cor para o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus: vermelho. O lançamento terá parte da renda revertida para um fundo de combate ao vírus HIV e da Aids.

“O iPhone em um lindo acabamento vermelho é a nossa maior oferta já feita desde o início da nossa parceria com a RED. Mal podemos esperar para colocá-lo nas mãos dos clientes”, disse Tim Cook, CEO da Apple, na apresentação do produto.

A parceria da Apple com a organização RED começou em 2006, quando o iPod Nano ganhou a cor vermelha. Desde então, a marca tem fabricado edições limitadas de vários produtos nessa cor – de capinhas protetoras a gadgets.

O resultado da colaboração entre a Apple e a RED, é que parte de cada venda do iPhone 7 ou do iPhone 7 Plus vai diretamente para o Fundo Global. Até hoje, já foram doados mais de 130 milhões de dólares à causa.

No Brasil, os pedidos da edição limitada serão aceitos pelo site oficial a partir do dia 24 de março, às 12:01. O iPhone 7 na cor vermelha custará a partir de 3.899 reais e a versão Plus sairá a partir de 4.499 reais – os valores variam de acordo com a capacidade de armazenamento do aparelho. Já para fazer uma doação direta, basta ir até o portal da instituição.