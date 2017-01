Após ser sequestrada pelo ex-namorado, mulher morre em acidente

Mais um caso envolvendo ex-parceiros e a morte de mulheres neste início de ano. No sábado (21), a diretora de uma escola de Cascavel, no Paraná, foi sequestrada pelo ex-namorado, que invadiu a contramão de uma rodovia, provocando um acidente.

Salete de Fátima dos Santos, 48 anos, diretora da Escola Municipal Quintino Bocaiúva, faleceu após o ocorrido. O ex-namorado, mesmo ferido, fugiu.

Como reporta o G1, Salete terminou o namoro de dois anos e meio há cerca de três meses e estava em um novo relacionamento há 15 dias.

Segundo seus filhos, ela estava no bar com a família e amigos no sábado e, por volta das 3h30, foi para a casa. Pouco depois, o ex-parceiro invadiu a residência e a sequestrou. Ele, então, ligou para o filho mais velho, que avisou a polícia e a família sobre o ocorrido. Pouco mais de uma hora depois, aconteceu o trágico acidente.

O crime está sendo investigado pela delegacia da mulher, por se tratar de um caso de violência doméstica.