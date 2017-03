Após divórcio, mãe homenageia pai de seu filho: “Grata por você”

A norte-americana Jessica Singleton gerou comoção das redes sociais após publicar uma declaração ao ex-marido, em que fala sobre a importância da presença paterna na vida do filho.

O texto, que já tem mais de 130 mil compartilhamentos, descreve o que toda a relação de um ex-casal com filhos deveria ter: parceria, cumplicidade e respeito.

Confira na íntegra (em tradução livre):

“Este é o meu ex. Ele é mais valioso do que o ouro. Este é um homem que não apela para o governo, porque, quando meu filho precisa de roupas novas, eu apenas ligo para ele. Este é um homem que compra um pacote de filmes infantis para que eu possa assistir com meu filho em minha própria casa. Aquele que leva o filho com 10 minutos de antecedência, porque tenho muito a fazer ou estou precisando descansar. Este é um homem que me ouve chorar quando estou estressada. Este é um homem que diz a seu filho para não se esquecer o namorado da mamãe quando ele lista suas pessoas favoritas. Um homem que se apressa, porque estamos trancados para fora de casa ou que perde sua noite para consertar algo para nós. Este é um homem que etiquetou alguns presentes como “mamãe”, porque eu não poderia comprá-los. Um homem que ainda cuida dos filhos da minha irmã para que nosso filho possa estar com os primos. Este é o PAI – abnegado, protetor, generoso – do meu filho.

Superamos muitos obstáculos. Não foi fácil, foi uma escolha. Então, pare também de dar desculpas e se aproxime de seus filhos.

Caso eu não tenha lhe dito ultimamente, sou grata por você. Você é uma grande motivação e um grande modelo para Pierson. Eu amo a quantidade de amor que meu filho sempre terá por você.”