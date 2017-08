Após câncer de mama, Sabrina Parlatore se assume cantora aos 42

Sabrina Parlatore é participante do novo reality show Pop Star, da TV Globo, desde julho – mas sua história com a música e a TV vêm da década de 1990.

Ela estreou na MTV em 1996 e foi a cara da emissora por anos, apresentando shows, clipes, entrevistando artistas e comentando a cena musical. A novidade, agora, é Sabrina assumindo o microfone para cantar.

As apresentações da cantora arrancaram elogios da bancada. “Eu fico imaginando você na MTV, sabendo que era uma cantora, guardando esse babado todo”, comentou Baby do Brasil, após a interpretação de Don’t Know Why, de Norah Jones.

Sabrina enfrentou um câncer de mama e agora, aos 42 anos, dá início ao sonho adiado por duas décadas. “Sempre houve esse desejo, mas eu achava que nunca botaria em prática, que era só uma coisa que faria como diversão”, contou ao portal Uol. Casada com o empresário Alfredo Motta, Sabrina congelou seus óvulos antes de iniciar a quimioterapia.

Com concorrentes como Fabiana Karla, Murilo Rosa, Lúcio Mauro Filho e Thiago Fragoso, as três últimas apresentações de Sabrina foram um sucesso perante os jurados e os internautas, que a apoiaram pelas redes sociais.

A artista tem técnica vocal que chama a atenção, e sua performance fez Pitty chorar. Tanto talento levanta a dúvida sobre por que Sabrina não decidiu ser cantora antes.

“Era insegurança e falta de foco”, declarou. “Se fosse uma pessoa mais ousada, já teria feito isso há muito tempo.”

É sempre tempo de seguir os sonhos, afinal. Nossos ouvidos agradecem, Sabrina!