Aos 85 anos, morre o assistente de palco Russo

Muito querido pelo público, o contrarregra ficou famoso pela participação em programas da Globo como TV Xuxa e Domingão do Faustão. A família confirmou em nota seu falecimento e informou que o enterro será neste domingo, dia 29, às 9 horas, no cemitério do Xerém, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde domingo passado, por conta de uma pneumonia, e deixa duas filhas e três netos.

Antes de ir para a Globo, Russo (cujo nome era Antônio Pedro de Souza e Silva) atuou como trapezista de circo. Segundo informações da família, ele estava com o quadro de alzheimer bem avançado e já não reconhecia mais algumas pessoas. Em casa, gostava de falar do passado.

Sua neta Bruna Bergamini homenageou o avô no Instagram, onde escreveu:

“E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria. Queríamos muito ter você conosco pra sempre, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar”.