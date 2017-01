Animação usa técnica única para contar a história de Van Gogh

Foram seis anos de trabalho para desenvolver e finalizar a animação que conta a história do famoso pintor holandês Vincent Van Gogh. Com previsão de estreia para 2017, nós vamos poder conferir o lindo trabalho que reuniu 115 pintores responsáveis por produzir quase 62 450 telas de pinturas a óleo, de paisagens a retratos. Cada cena da animação “Loving Vincent” foi reproduzida com atores reais e replicada com as pinturas originais do pintor, uma técnica única nunca usada para produzir um filme.

Confira o trailer da incrível animação: