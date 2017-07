Ana Paula Padrão é a nova Diretora de Redação de CLAUDIA

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão é a mais nova integrante do time de CLAUDIA. A profissional aceitou o convite do Grupo Abril para assumir o cargo de Diretora de Redação da maior publicação feminina do país a partir de agosto. Junto com ela, chega à casa também Guta Nascimento, que assume o posto de diretora adjunta.

Ana Paula Padrão tem uma longa carreira no jornalismo. Na TV Globo, integrou as equipes de Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Ao deixar a emissora, em 2005, passou pelo SBT e pela Rede Record até chegar à Band, onde estreou, em 2014, à frente do reality show MasterChef – o qual continuará comandando. Em paralelo ao trabalho na TV, a jornalista comanda negócios próprios, como o portal Tempo de Mulher e a Escola de Você.

“Em meio a tantas tendências no diálogo com a mulher, CLAUDIA é um porto seguro. Depois de quase duas décadas estudando o assunto, posso dizer que a revista representa a mulher brasileira. Nesse sentido, assumir seu comando, pra mim, é como chegar em casa – o confortável lugar do feminino plural”, afirma a jornalista.

Guta Nascimento também tem uma longa história no jornalismo. Em mais de 20 anos de atuação, a profissional acumula passagens por TV Globo, SBT e Band. Trabalhou ao lado de Ana Paula na Rede Record, onde produzia as reportagens especiais da apresentadora. No digital, atuou no desenvolvimento e implantação de projetos femininos.

“A experiência jornalística, a versatilidade e o engajamento nas questões femininas fazem de Ana Paula uma liderança forte e natural para CLAUDIA, marca que há 56 anos está à frente na conversa com as brasileiras”, disse Paula Mageste, diretora editorial das marcas femininas da Editora Abril, sobre a chegada da nova Diretora de Redação. Tanto Ana Paula Padrão quanto Guta Nascimento se reportam a ela.