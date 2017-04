Adolescentes denunciam professor de escola por assédio sexual

Nesta terça-feira (18), duas adolescentes – de 15 e 16 anos – denunciaram professor de escola na cidade de Aparecida, em Goiânia, por assédio sexual. Uma delas procurou a amiga para contar que o homem a abordou em sala de aula para cobrar favores sexuais como agradecimento por pontos extras dados em uma prova. A colega, por sua vez, contou que ele já havia tentado aliciá-la em conversa no Facebook.

“Ele pegou no meu braço e disse que eu tinha tirado nota baixa, mas que ele tinha me ajudado com ponto a mais. Eu agradeci e ele perguntou se seria na minha casa ou na dele, como se tivesse cobrando pela nota. Eu voltei para o meu lugar tremendo”, contou ao G1 a adolescente de 16 anos. A abordagem teria acontecido há uma semana. Logo, ela descobriu que a amiga de 15 anos recebeu elogios do professor pela rede social em dezembro do ano passado.