Esta adolescente superou o seu maior medo: usar um maiô na praia

Paris Harvey, 13 anos, nasceu com displasia no quadril, uma alteração que causa instabilidade ou frouxidão da articulação do quadril, e sofre com uma disfunção metabólica, a qual faz com que ela ganhe peso rapidamente e sofra para perdê-lo. Por conta dessas condições, as pessoas caçoavam do jeito de andar da adolescente e praticavam bullying chamando-a de gorda.

“Eu posso comer exatamente as mesmas coisas que a pessoa ao meu lado, mas eu ganho peso. Não fico em casa o dia todo comendo porcaria. Mas acho que não devo ficar me explicando”, disse Paris ao portal Bored Panda. “Há muito tempo praticam bullying comigo e, depois de certo tempo, você começa a acreditar no que as pessoas dizem. Eu me tornei muito insegura em relação à minha aparência“, completou.

No entanto, há alguns dias ela reuniu forças e teve coragem para mudar o jogo. Paris decidiu não só acabar com a graça dos bullies, como também enfrentar seu maior medo. Ela conseguiu usar um maiô na praia e, ainda mais, postou fotos desse momento na internet.

As fotos no Twitter e a coragem de Paris viralizaram – já são mais de 337 mil curtidas e 46 mil retweets em uma semana. Apesar de alguns comentários negativos de pessoas que alegavam que a adolescente está “promovendo a obesidade”, ela preferiu olhar pelo lado positivo.

“Foquei nas pessoas que me apoiaram porque o ódio não é nada comparado ao amor. Eu acredito que temos que nos aceitar como somos. Não quero ser um modelo, mas queria mostrar para as pessoas que não importa o seu tamanho porque você nasceu nesse corpo”, comentou ela.

“Eu enfrentei meu maior medo hoje e fui à praia usando um maiô”, foi a legenda simples da publicação dela no Twitter que se tornou um sucesso.

Confira as fotos de Paris: