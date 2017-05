Adolescente grávida sofre estupro coletivo no Piauí

Uma adolescente 15 anos foi estuprada por dois infratores também menores de idade na terça-feira (2), na cidade de Uruçuí, Sul do Piauí. Em depoimento à Polícia Civil, a jovem, que está grávida de seis meses, revelou que o namorado de 19 anos presenciou tudo e foi morto em seguida.

Segundo o delegado Bruno Ursulino, em entrevista ao G1, o casal foi abordado em uma tentativa de assalto pelos menores quando atravessavam de moto a ponte para a cidade Benedito Leite, no Maranhão. “Em choque e chorando muito, a jovem disse que ela e o namorado foram abordados por três pessoas. O namorado foi brutalmente agredido e amarrado. Já ela disse que foi estuprada na frente do namorado por dois, dos três infratores. Após cometerem a violência sexual, os suspeitos degolaram o namorado da jovem e jogaram o corpo no rio”, disse. As cenas foram filmadas via celular e as autoridades procuram por essas imagens.

A adolescente ficou em poder dos infratores por cerca de uma hora. Poucas horas após o crime, a polícia apreendeu os três adolescentes que participaram da morte do jovem e estupro de sua namorada. “Tudo teria acontecido por volta da meia noite e cerca de 1 hora da madrugada a vítima que sobreviveu conseguiu pedir socorro. Muito machucada, ela encontrou uma viatura da Polícia Militar e pediu ajuda. Depois, nós conseguimos apreender os adolescentes, que confessaram tudo”, disse Ursulino.

O delegado informou que a jovem será encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis) em Teresina, onde deve ser submetida a vários exames.