A página no Facebook ‘Humans of New York’ vai virar série

Contando com mais de 18 milhões de seguidores, a página do Facebook Humans of New York, que apresenta em fotos e textos curtos personagens anônimos da metrópole norteamericana, vai virar série. Serão 12 episódios em formato de documentário, a serem exibidos na nova plataforma Facebook Watch, com estreia prevista para semana que vem.

Na quinta-feira (25), o criador do projeto, Brandon Stanton, anunciou a novidade na página:

“Eu percebi que vídeos poderiam dar profundidade ao Humans of New York. No coração de todos esses posts, há as conversas por trás. Eu costumo ficar profundamente tocado pelas pessoas que conheço. Ou elas me fazem rir. Ou me fazem pensar. E eu sempre faço meu melhor para recriar a experiência por meio de fotos e palavras. Mas eu sei que o vídeo pode oferecer a experiência mais próxima de ter de fato ‘estado lá’. Então, nos últimos quatro anos, eu filmei 1200 entrevistas nas ruas de Nova York (com a ajuda do cineasta Michael Crommett). Em vez de postar esses vídeos ao longo dos dias, eu os guardei para que um dia os combinasse em algo especial. Meu objetivo não foi fazer um programa de TV baseado em Humans of New York. Eu queria que o programa fosse o Humans of New York. Acho que cheguei bem perto. E eu acho/ espero que você ame.”

Você pode conferir o trailer da série abaixo:

