“A Força do Querer”: Entenda o que é ser transgênero como a Ivana

As regras e padrões de comportamento pareciam ser imposições para que ele fosse aceito nos grupos de amigos. Ele não entendia por que deveria usar maquiagem e exaltar sua feminilidade com roupas de mulher. “O fato de me intitular mulher não parecia que era o suficiente. Não era algo que me fazia sentir completo. E carreguei isso por muito tempo: um peso de não saber quem eu era”, desabafa.

Quem está acompanhando A Força do Querer, deve ter notado que o breve relato poderia ter sido retirado da novela. Ele poderia expressar as sensações da personagem Ivana e poderia ter sido dito pela atriz Carol Duarte, 25 anos, em uma cena da trama escrita por Glória Perez. Mas ele veio das bocas do jovem Lucas Silva Queiroz, 21 anos.

Lucas é um homem transgênero. Isso significa que foi determinado que Lucas fosse uma mulher quando ele nasceu devido às suas características biológicas; mas o estudante de artes visuais nunca se reconheceu como mulher. Apesar de suas características físicas, ele sempre se sentiu homem. Logo, Lucas pertence à comunidade T da sigla LGBT, que representa os transexuais e travestis.

Assim como Ivana se sentia desconfortável ao ser forçada a vestir saias e vestidos, Lucas também não se sentia tranquilo dentro de peças destinadas ao público feminino. As roupas masculinas lhe agradavam muito mais; porém, sua preferência o fazia questionar se algo estava errado com ele. “Achava que tentar me vestir de masculino era completamente errado. Acabei me ‘feminilizando’ para não sofrer xingamentos e agressões)”, conta.

Outro ponto em que a história de Ivana e Lucas se cruzam: ele só entendeu quem ele era de verdade ao ser apresentado a outras pessoas trans. Na novela, a personagem de Carol Duarte compreende que pode passar por uma transição de gênero e, enfim, se sentir confortável com seu corpo, ao conhecer Tereza Brant – interpretada pelo ator transexual Tarso Brant.

Foi no início da faculdade, há três anos, que Lucas teve seu primeiro contato com o universo trans. Em rodas de conversa da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) ouviu depoimentos que contemplavam os seus sentimentos de incômodo com o corpo e o incentivaram a assumir a sua identidade.

“Os relatos me deram coragem para sair do armário. Em um dos encontros, peguei o microfone, fui para o palco e me assumi, finalmente, como Lucas para todo mundo presente“, lembra o estudante.

Leia mais: Primeira advogada transexual no STF: “Sou uma sobrevivente”

Neste mesmo universo ao qual Lucas foi apresentado vive Raphael Henrique Martins, 30 anos. Tal qual o universitário, o bacharel em Serviço Social também percebia que algo não o fazia se encaixar nos padrões.

Similar à personagem da novela, ele costumava esconder os seios para não deixá-los salientes na roupa. “Desde criança, sempre percebi que meu gênero não era o feminino. Aos 15 anos, eu realmente fui saber que era transexual”, conta o paulistano.

O primeiro contato de Raphael com o mundo trans também se deu com a ajuda de um amigo. “Quando eu comecei a trabalhar no Centro de Referência da Diversidade, um amigo meu se assumiu trans. Minha reação foi de extrema felicidade por ter decifrado o que eu era. Mas também veio um sentimento de tristeza pela luta que ia ser contra o preconceito”, relembra.

Dificuldades em ser aceito

O preconceito citado por Raphael, de fato, ainda é um dos principais desafios para a população transgênero no Brasil.

A transfobia presente na sociedade põe em risco a vida de quem pertence à comunidade T. 40% dos assassinatos de pessoas trans registrados no mundo acontecem no Brasil, de acordo com a Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil (Antra). Em 2016, o país bateu um recorde alarmante: 347 transexuais e travestis foram mortos em território nacional, de acordo com o Grupo Gay da Bahia.

Para a psicóloga Tatiana Lionço, professora do Instituto de Psicologia da UnB, a violência contra a comunidade T é motivada por dois estigmas que a transexualidade carrega: o de ser associado à prostituição (principalmente para mulheres) e o de ser classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um distúrbio mental.

“A patologização da transexualidade é uma forma de controle da expressão de gênero. (…) A medicina afirma que trata-se de uma doença mental, mas não tem base orgânica, consistindo em uma arbitrariedade moral na atribuição de anormalidade”, defende a psicóloga.

A luta contra o preconceito ainda acontece em cada espaço que a população trans marca sua presença. Apesar de a faculdade ter lhe proporcionado a compreensão sobre si que precisava, foi lá que Lucas vivenciou um caso de violência.

“Sofri agressão física dentro da sala de aula. Esse episódio impactou profundamente na minha vida. Quando fui denunciar o ocorrido à polícia, fizeram pouco caso de mim mesmo vendo o quão frágil eu estava e minha mão enfaixada. A agressora saiu impune e eu com profundas marcas que ainda me perturbam”, contou o universitário.

Raphael também enfrenta resistência à sua identidade de gênero. Mas diferente de Lucas, a principal batalha acontece dentro de casa. “A minha mãe foi a primeira pessoa a saber que eu era trans. Foi tranquilo, tanto que nome Raphael foi ela quem me deu. Ela foi a que mais me acolheu. Meu irmão mais velho, entretanto, não me aceita e não fala comigo por causa disso”, revela o bacharel em Serviço Social.

Transição com amor

Apesar de todas as dificuldades de serem aceitos, Lucas e Raphael encontraram pessoas que os amam e que acolheram suas decisões.

Há quatro, anos Lucas divide um apartamento com o namorado, um homem cisgênero (termo que designa quem se identifica com o gênero determinado no nascimento), a primeira pessoa a quem revelou que desejava tomar hormônios para adquirir características masculinas. Ele está em tratamento hormonal com o acompanhamento de endocrinologista há seis meses.

“Quando me assumi, meu namorado disse que me amava do jeitinho que eu fosse: seja homem, mulher, sem gênero… Isso não mudou em nada nossas vidas”, lembra o estudante.

Sim. Lucas é um homem transgênero que namora um rapaz cisgênero. Ele é, portanto, um homem trans homossexual. Afinal, identidade de gênero e orientação sexual são dois termos completamente diferentes ressalta Tatiana: “Identidade de gênero é como você se reconhece: como homem ou mulher. Orientação sexual é o que move o seu desejo. Que pessoas despertam o seu desejo sexual.”

É por isso que Ivana, apesar de estar prestes a começar um tratamento hormonal para ter o corpo com características masculinas, continuará interessada em Cláudio, seu ex-namorado. A personagem, assim como Lucas, é um homens transgênero gay.

Raphael também não está solteiro. Mas ao contrário de Lucas, Raphael é hétero e sente atração por mulheres.Casado há seis anos, é com a esposa que ele divide cada etapa de sua transição, que teve início há três anos.

O processo se iniciou com a introdução de doses de hormônios, e que deve ser finalizada com a retirada do útero. “Eu não quero fazer a cirurgia de mudança de sexo. As intervenções corporais estão sendo um pouco lentas, mas já dá para notar uma aparência masculina em mim. Decidir tomar hormônios foi a melhor escolha que eu tive na minha vida”, comenta.

Representatividade e conquistas

Assim como Lucas e Raphael iniciaram o tratamento com hormônios, Ivana passará a fazer uso contínuo da substância em seu organismo nos próximos capítulos de A Força do Querer.

A presença de uma personagem trans na novela das 21h foi elogiada pelos rapazes. “Muita gente nunca soube que termo ‘transgênero’ existia, como eu no passado. Agora é possível ter conhecimento da vivência das pessoas trans e suas dificuldades em se relacionar com a sociedade em geral”, comenta Lucas.

A psicóloga Tatiana enfatiza que a representatividade na mídia é um importante passo para que pessoas trans tomem conhecimento de quem são. Ela lembra da repercussão da autobiografia de João Nery, o primeiro transexual que se teve notícia no Brasil, Viagem Solitária – Memórias de um transexual trinta anos depois. “Várias pessoas, ao tomarem conhecimento dos relatos presentes na obra, tiveram a chance de se ressignificar por meio da identificação com os depoimentos“, conta sobre o livro lançado em 2011.

Se o reconhecimento na mídia está sendo oferecido em um horário nobre da TV Globo, o reconhecimento do poder público avança em ritmo moderado. Recentemente, foi aprovado o uso do nome social no CPF por pessoas trans. Para Lucas, essa conquista representa a garantia de acesso a serviços básicos – como saúde – e o fim do constrangimento gerado pelo uso de dois nomes distintos pela mesma pessoa.

“Nada melhor do que ouvir os outros nos chamarem pelo nome certo e ver os documentos com o nome correto sem ter aquela sensação de ‘mas meu nome não é esse, eu não me identifico assim'”, comemora.

Porém, Raphael lembra que o documento ainda pede que o nome civil acompanhe o nome social. Para ele e Tatiana, a maior conquista para a comunidade trans acontecerá quando cada cidadão e cidadã puder mudar o seu nome em documentos definitivamente. “A pessoa trans não tem a obrigação de fornecer o nome que tinha. Ninguém tem a obrigação de explicar que é trans“, enfatiza a psicóloga.