Garotinha de 7 anos com alopecia fica careca e continua arrasando

“No dia 01 de janeiro, ela tomou banho e eu a ajudei a pentear o cabelo. Ele batia na metade das suas costas. Eu encontrei um pedaço careca atrás de sua cabeça, e a área ao redor das têmporas dela também estava afinando”, disse Daniella Vinanti, mãe de Gianessa, ao Buzzfeed sobre o início da descoberta da alopecia. Em 20 dias, todo o seu cabelo havida caído.

Segundo a publicação, Ginessa é muito estilosa e adora moda. Quando chegou o “Dia do Cabelo Maluco”– evento comum nas escolas americanas em que as crianças fazem penteados divertidos para ir às aulas –, ela não quis ficar de fora da festa. No ano passado, a menina foi para a escola com um penteado de unicórnio, este ano, sem os fios, a solução para entrar na brincadeira foi diferente.