Aos 67 anos, modelo faz sucesso na São Paulo Fashion Week

No primeiro dia de desfiles da São Paulo Fashion Week – a semana de moda paulistana –, a grife UMA trouxe a ex-modelo Suzana Kertzer, 67 anos, para a passarela. Logo ao entrar, Suzana foi aplaudida pelo público que acompanhava o desfile. “Mais do que nunca, a moda hoje é para todos”, disse a estilista que comanda a marca, Raquel Davidowicz, à coluna de Bruno Astuto.

“A moda não tem idade. As roupas não são feitas só para jovens, mas para todos”, disse. Sobre a recepção, Suzana comentou: “Não esperava por isso. Tomei um susto”. Quando mais jovem, Suzana era modelo. Ela é prima da estilista da UMA. “Tenho muitas clientes até com mais de 70 anos. Elas são muito ousadas, gostam de se informar sobre as tendências e usam as mesmas peças que mulheres de 30, 40 anos”, diz a estilista Davidowicz.

