5 lançamentos literários do mês de julho que valem a pena

Para quem pretende colocar a leitura em dia, fizemos uma seleção de livros lançados em julho que agradam a diferentes perfis de leitura.

1. A Montanha, Lori Lansens (Bertrand Brasil, R$ 49,90) Chega a hora de o pai contar ao filho o episódio que transformou a vida dele: quando estava prestes a cometer suicídio, no alto de uma montanha, ele conheceu três mulheres cujas histórias fizeram com que repensasse a maneira de encarar desafios.

2. O gosto pela vida em comum – Um elogio à vida a dois, Claude Habib (Objetiva, R$ 34,90) A francesa propõe uma reflexão sobre relações duradouras – segundo ela, as únicas em que podemos nos expressar verdadeiramente. Na tese, cita desde o filósofo Voltaire até a personagem de ficção Bridget Jones.

3. DUMPLIN’, Julie Murphy (Valentina, R$ 39,90) Willowdean é gorda e bem diferente da mãe, ex-miss (interpretada por Jennifer Aniston na adaptação para o cinema prevista para 2018). Decidida, a jovem se inscreve em um concurso de beleza e incentiva meninas que fogem dos padrões a fazer o mesmo.

4. Mulheres, cultura e política, Angela Davis (Boitempo, R$ 48) A compilação de artigos e discursos da ativista social americana mostra as mudanças nas questões de gênero, sexualidade e raça nas últimas décadas. Também faz um paralelo com culturas de resistência, como o blues.

5. Mindfulness para quem não tem tempo, Osho (Planeta, R$ 36,90) Voltado tanto para meditadores experientes quanto para iniciantes, o guia do mestre espiritual incita a manter-se meditativo durante todo o dia, com estratégias para gerir o cotidiano com mais consciência e foco nos propósitos.

