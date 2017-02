4 filmes indicados ao Oscar 2017 vão entrar no Netflix

O serviço de streaming Netflix anunciou, no último domingo (26), após a 89ª edição do Oscar, que acrescentará em seu catálogo de filmes disponíveis para os usuários latino-americanos quatro longas premiados ou indicados à estatueta. O prazo é que até o final do semestre todos já estejam disponíveis no site.

O grande vencedor da noite,”Moonlight: Sob a Luz do Luar“, premiado com os títulos de Melhor Filme, com o de Melhor Ator Coadjuvante para Mahershala Ali e com o de Melhor Roteiro Adaptado entra nessa lista.”Até o Último Homem“, que levou as estatuetas de Melhor Mixagem de Som e de Melhor Edição; “Lion: Uma Jornada para Casa“; e “Jackie” também estão inclusos.

Boa notícia para quem acompanhou a premiação e é assinante do serviço. Afinal, se você não foi até o Oscar, agora ele vai até você.,