22 curiosidades sobre o Prêmio CLAUDIA

1. DIVERSIDADE

No ano passado, pela primeira vez, premiamos uma mulher transgênero. Vencedora pela categoria Políticas Públicas, a pernambucana Maria Clara de Sena integra, em seu estado, o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, ligado à ONU.

2. A HISTÓRIA POR TRÁS DA ESTATUETA

Cem troféus foram distribuídos de 1996 a 2013. A primeira peça entregue às vencedoras, de cristal e com cores que representam o Brasil, foi concebida pela designer Jacqueline Terpins. Uma nova versão, também de cristal, foi criada em 1997.

A atual estatueta, fundida em bronze, com base de granito, que nos acompanha desde 1998, é obra do artista plástico italiano Elvio Becheroni (1934-2000). De lá para cá, ela sofreu pequenas modificações – como na inclinação dos pés e na curvatura dos braços, que foi aprofundada.

4. IMPACTO SOCIAL

As ações das vencedoras da categoria Trabalho Social, criada em 2003, já impactaram mais de 4,5 milhões de pessoas. Neide Silva, vencedora da edição 2016, por exemplo, atende atualmente 650 pessoas, entre crianças e adultos, em seu projeto Vida Corrida.

No coração do Capão Redondo, um dos bairros mais violentos do país, ela promove a inclusão social por meio do esporte.

5. SELEÇÃO RIGOROSA

Nos últimos 21 anos do Prêmio CLAUDIA, visitamos todos os estados e pesquisamos mais de 4,6 mil trabalhos – 374 foram finalistas. Em 1996, primeiro ano do evento, fomos conhecer Edvalda Pereira Torres, que levava água e educação a moradores do interior de Pernambuco. Ela foi a grande vencedora daquela edição.

6. O RANKING DO PRÊMIO

São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul são as unidades da Federação mais premiadas nesse tempo.

7. PARCERIA

Em 2011, incluímos a categoria Consultora Natura Inspiradora, dedicada a mulheres selecionadas pelo Programa Acolher, que fornece apoio técnico e financeiro a ações sociais realizadas pelas Consultoras da marca apoiadora do Prêmio CLAUDIA.

A primeira ganhadora foi Maria de Fátima Pires, que comanda a Oficina da Solidariedade Secos e Não Molhados, instituição que produz e distribuiu gratuitamente fraldas descartáveis para idosos na cidade de Franca, interior de São Paulo.

8. PROJEÇÃO

Em 2003, O Prêmio foi dividido nas categorias Ciências, Negócios, Cultura, Trabalho Social, Políticas Públicas e as leitoras também passaram a votar nas candidatas pela internet. Até 2002, quando a advogada acriana Nazaré Gadelha, militante de direitos humanos, ganhou como Mulher do Ano, também havia cinco vencedoras, mas sem separação por categorias.

9. HORS-CONCOURS

Em 2009, criamos a homenagem hors-concours para destacar personalidades por suas histórias de vida e conjunto da obra. Em 2015, a laureação foi coletiva para todas as mulheres refugiadas do mundo, representadas no evento de premiação pela nigeriana Jonathan. Depois de seu discurso, a africana foi ovacionada pela plateia.

Veja abaixo a lista de homenageadas:

Maria da Penha (2016)

Refugiadas (2015)

Marília Gabriela (2014)

Marieta Severo (2013)

Dilma Roussef e Regina Duarte (2012)

Hebe Camargo (2011)

Lygia Fagundes Telles (2010)

Bibi Ferreira (2009)

10. A GRANDE NOITE

O Prêmio já foi entregue nove vezes na Sala São Paulo, local que volta a abrigar o evento este ano.

A festa já ocorreu sete vezes no Teatro Alfa, duas no Memorial da América Latina, outras duas no Auditório Ibirapuera e uma no Teatro Santander.

11. PROJETOS

Atendimento à saúde, empoderamento das mulheres, inclusão de pessoas com deficiência e preservação ambiental estão entre as ações tocadas pelas finalistas da categoria Consultora Natura Inspiradora.

12. NO COMANDO

O ator Eduardo Moscovis, mestre de cerimônias por três anos, dançou coladinho com Hebe. O posto ocupado por ele já foi de personalidades como a atriz Christiane Torloni e de jornalistas como Glória Maria e Carlos Tramontina.

13. JOVENS DE FIBRA

Para destacar ações de jovens talentosas que estão à frente de projetos promissores, criamos em 2013 a categoria Revelação. Alessandra França, do Banco Pérola, que oferece microcrédito a pessoas de baixa renda, foi a primeira campeã. Ela já emprestou cerca de 3 milhões de reais para mais de 560 pessoas. No ano passado, as vencedoras foram as estudantes gaúchas Samantha Karpe e Letícia Camargo, criadoras do Poliway, pavimento mais ecológico, barato e resistente do que o asfalto comum.

14. BOA MÚSICA

Gal Costa, Maria Rita, Luiz Melodia, Paula Lima, o pianista Marcelo Bratke, jovens músicos da Camerata Vale Música, o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Filarmônica Bachiana já se apresentaram no evento.

15. TIME DE PRIMEIRA

A ex-jogadora de basquete Magic Paula, a geneticista Mayana Zatz, a apresentadora Fernanda Young, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, a deputada Patrícia Saboya e a cineasta Laís Bodanzky fazem parte do time de personalidades que entregou estatuetas para as ganhadoras ao longo dos anos.

16. O SOM DE CLAUDIA

Em 2006, o compositor e maestro Francis Hime animou a noite com um show delicioso e nos presenteou com uma música inédita, Claudia, composta por ele especialmente para nós.

17. GRAÇA E ARTE

Ao som de Brasileirinho, a ginasta Daiane dos Santos encantou a todos com sua belíssima apresentação na edição de 2008. No mesmo ano, artistas do Circo Zanni levaram alegria e colorido ao palco. No ano passado, o artista Achiles Luciano criou um grafite digital em tempo real. A obra foi sendo composta durante o show de Paula Lima e exibida em um telão no palco.

18. CONSULTORA NATURA INSPIRADORA

No ano passado, quem levou o Prêmio na categoria foi a agricultora Rozimere Souto, que ajudou a combater a seca e a pobreza ao organizar o plantio, o processamento e a venda das frutas nativas do sertão paraibano, onde vive.

19. COMISSÃO JULGADORA

Personalidades como o educador Paulo Freire e a antropóloga Ruth Cardoso fizeram parte da equipe que elegeu as vencedoras da primeira edição do Prêmio. Nos anos seguintes, as ganhadoras foram escolhidas por notáveis como a atriz Marieta Severo, o neurocientista Miguel Nicolelis, fundador e diretor do Instituto Internacional de Neurociências de Natal, e Luciano Huck, apresentador e idealizador do Instituto Criar.

20. INESQUECÍVEL

Hors-concours em 2011, Hebe distribuiu selinhos, sentou no colo do ator Ailton Graça e cantou Como É Grande o Meu Amor por Você com Verônica Ferriani.

21. VISIBILIDADE AMPLIADA

O Prêmio ajuda as ganhadoras a seguir em busca de mais vitórias. A juíza baiana Luislinda Valois, por exemplo, vencedora da categoria Políticas Públicas em 2010, foi promovida a desembargadora no ano seguinte.

Depois de eleita na mesma categoria em 2016, a pernambucana Maria Clara de Sena, recebeu um Voto de Aplauso da Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi convidada para contribuir com uma ONG espanhola que atende profissionais do sexo e também para participar do World Out Games, evento que mistura cultura, esporte e discussões sobre diversidade em Miami (EUA).

22. SINTONIA PERFEITA

A atriz Letícia Sabatella, mestre de cerimônias de 2013, cantou Paroupupti, música que compôs na língua dos índios krahôs, que vivem na fronteira entre Tocantins, Piauí e Maranhão, dos quais ela se aproximou para fazer um documentário. O marido dela, o ator Fernando Alves Pinto, acompanhou o canto ao trompete.