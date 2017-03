Veja 3 looks diferentes com saia mídi para inovar no dia a dia

Saias, sejam elas curtas ou longas, rodadas ou justas, sempre fizeram parte do guarda-roupa de muitas mulheres. A saia mídi, que continua sendo tendência, é uma peça que confere um toque interessante a qualquer visual, além de também ser bem versátil e combinar com diversos estilos. Confira algumas ideias para se inspirar a compor o visual do dia a dia e também daquele tão esperado evento.

Leia mais: Très chic: a saia mídi levanta os looks da estação

MAIS FORMAL

Esse look é uma ótima pedida para um dia de trabalho e combina camisa de poliéster, da Forever 21, de R$ 99,90; bolsa de couro, da Santa Lolla, R$ 399; e oxfords de couro sintético, da Renner, R$ 189.

DESCONTRAÍDO

Esse modelo, que joga bem com as cores, é composto por blusa de algodão, da Hering, de R$ 79,99; brincos de metal e resina, da Bianca Bertoni, R$ 240; bolsa de couro, da Lucchetto, R$ 539; e sandálias de tapeçaria, da Farm, R$ 398.

Leia mais: 5 jeitos de usar a saia favorita do mundo da moda

PARA CURTIR

Um pouco mais ousado e com uma pegada mais noturna, esse look junta uma blusa de poliamida e poliéster, da Youcom, de R$ 89,90; gargantilha de metal, da Renner, R$ 39,90; e botas de material sintético, da Renner, R$ 229.

* A saia mídi utilizada na montagem das combinações é de poliéster, da Fashion Clinic, e custa R$ 150

** Preços pesquisados em fevereiro, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar