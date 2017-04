10 tendências dos anos 1990 que voltaram com tudo

A moda é cíclica e vira e mexe o que era sucesso em determinada década retorna, anos depois, para os guarda-roupas. Isso acontece também com os estilos de maquiagem e de cabelos usados pelas pessoas.

E esse ciclo de retornos pode ser observado, atualmente, na tendência do regresso do espírito dos anos 1990 no modo com as pessoas se vestem, se maquiam e arrumam seus cabelos.

Assim, selecionamos dez tendências que foram sucesso há mais de 20 anos e que retornaram para as ruas do mundo.

1. Vestidos floridos

Os vestidos floridos voltaram com tudo. Porém, se nos anos 1990 as flores apareciam em desenhos grandes nas peças, agora os modelos pedem estampas minimalistas com desenhos ricos em detalhes.

2. Coturnos

Reparou que os looks anteriores estavam compostos por coturnos? O calçado foi sucesso na década de 1990 e está na cabeça – ou nos pés – de todo mundo, novamente.

O coturno pode ser combinado com casaco longo, camiseta de malha e calça jeans; vestido curto, meia-calça, cardigã e cachecol; ou vestido curto de malha e jaqueta jeans (ou de couro).

3. Pochetes

Sim, elas voltaram! As pochetes retornaram à cintura de todos e deixaram de ser apenas aquele acessório para guardar o dinheiro ou o celular durante uma ida à feira. Agora, o bolsa ganha versões mais sofisticadas e trabalhadas que podem ser usadas em eventos mais formais.

Leia mais: 10 maneiras diferentes de aderir pochete ao look

4. Camiseta por baixo de vestido

Andando pela rua ou olhando nas vitrines das lojas, você com certeza já se deparou com alguém ou com um manequim vestindo uma camiseta por baixo do vestido. A combinação está em alta e veio direto dos anos 1990.

5. Olhos metalizados

O brilho nos olhos está de volta, com as sombras metalizadas – produto que ajuda a dar aquele up no olhar. A dica para aderir o produto sem erro no rosto é não aplicar a sombra nas linhas de expressão, caso você tenha marcas muito acentuadas.

6. Batom metalizado

Quem também volta a ganhar destaque luminoso com toques dos anos 1990 são os lábios. Assim como os olhos, a boca fica iluminada com produtos metalizados. A dica é apostar em batons de cores escuras e que permitam bom contorno da boca, como azul e vinho.

7. Makes monocromáticos

Muito comuns nos anos 1990, as maquiagens monocromáticas voltaram. Para fazer o make, não tem segredo: basta usar produtos (sombra, blush, batom) da mesma e trabalhar com jogos de luz e sombra no rosto – com auxílio de variações de tons dos produtos e de iluminador.

8. Corte chanel

O conhecido corte chanel foi muito famoso nos anos 1990. Nos últimos anos, o estilo retornou à cabeça das mulheres repaginado e moderno. Uma nova forma de apresentar channel foi através de cortes que deram movimento aos fios, como o messy bob.

Leia mais: Messy Bob: 4 cortes das celebridades para copiar

9. Half Bun

Quem tem cabelo longos conhece essa história: sabe quando você está no trabalho e decide prender o cabelo num coque prático, com metade dos fios? O nome desse penteado é half bun e foi muito utilizado nos anos 1990. Agora, ele volta com tudo como alternativa de penteado para ser usado no dia a dia.

10. Half Ponytail

Para quem prefere deixar os fios soltos em vez de preso em um coque, mas ainda precisa deixar o rosto livre do cabelo, a alternativa fazer um rabo de cavalo com metade do cabelo. Assim como o half bun, o penteado half ponytail também é um penteado que faz muito sucesso, atualmente, e que veio dos anos 1990.