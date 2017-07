Alerta tendência: estampa xadrez está com tudo neste inverno

O xadrez é a estampa do momento. Os desenhos geométricos estão com tudo nesta temporada de inverno e permitem múltiplas produções para looks do dia a dia – desde o mais casual até o mais elegante.

E é possível usar a tendência do momento sem gastar demais – há peças disponíveis no mercado que custam menos de R$200. Saiba como:

Camisas

A camisa xadrez é bem versátil e pode ser usada de diferentes maneiras.

Uma das opções possíveis é vesti-la com seus botões abertos e sobreposta a uma camiseta branca lisa e calça jeans escura. Também é legal usá-la fechada e com as mangas erguidas até a altura dos cotovelos. As duas alternativas são ótimas para eventos mais casuais.

Caso a ocasião exija roupas menos esportivas e mais refinadas, a camisa xadrez ainda pode ser excelente aliada. O truque é apostar na combinação entre o modelo e saias lápis de cintura alta.

Casacos, calças e sapatos

O xadrez está facilmente associado à época de temperaturas baixas. Assim, ele cabe muito bem em casacos e em calças. Aliás, uma das tendências é abusar de estampas. Então, está liberado compor o look com duas ou mais peças com desenho quadriculados.

E se você estiver a fim, pode completar o visual com um sapato com as mesmas ilustrações das roupas.

Saias

Além das camisas, dos casacos, das calças e dos sapatos, os desenhos quadriculados também podem estampar saias – seja em sua versão flare, mini e midi.

Cachecol

Se a vontade for a de usar o xadrez de forma discreta, uma ideia é optar por cachecóis e lenços que levam a estampa na hora de montar o seu look.

Onde comprar?

1. Luvas de algodão, da Kenuz. R$ 34,90*

2. Camisa de algodão, da Forever 21. R$ 99,90*

3. Camisa de viscose, da Renner. R$ 139,00*

4. Casaco de poliéster, da Marisa. R$ 199,95*

5. Mule de tecido, da Bebecê. R$ 99,90*

6. Lenço de poliéster, da Kenuz. R$ 59,90*

7. Bolsa de material sintético, da Novidadinhas. R$ 159,90*

8. Calça de poliéster, da Renner. R$ 109, 00*

9. Saia de viscose, da Fashion Clinic. R$ 165*

*Preços pesquisados em maio, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.

