Alerta de tendência: coturno de salto é o sapato da vez

As botas são as queridinhas para manter os pés quentinhos durante o outono inverno. Para a temporada 2017, as coturnos vem com força total. Dessa vez, em versões com salto alto.

Assim, separamos modos diferentes de você aderir o sapato a seu dia a dia e também onde você encontra uma coturno de salto alto para chamar de sua.

Com saia

Apesar das baixas temperaturas dessa época, as saias ainda fazem parte do guarda-roupa e pedem para serem usadas. A dica é investir em versões longas ou então acompanhar a minissaia com meia calça e camisa de manga comprida. A coturno de salto ajuda a dar personalidade ao look.

Com calça + casacos

Se a ideia é proteger o corpo inteiro do frio, com calças e casacos – e até mesmo com cachecóis – não há problema: a coturno de salto completa o visual perfeitamente!

Com vestidos

A combinação bota pesada e vestido é sempre uma boa pedida! Aposte na cor preta para um look cheio de atitude.

Onde comprar?

Na Santa Lolla

1.Bota Santa Lolla Fivela Preto. R$ 499,99*

2. Bota Santa Lolla Cano Médio Preta. R$ 499,99*

Na Passarela.com

3. Bota Coturno Feminina Bruna Rocha. R$ 129,99*

4. Bota Coturno Feminina Lara. R$ 169,99*

*Preços pesquisados em junho de 2017

