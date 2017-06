Alerta de tendência: as calças clochard estão de volta

Ícone fashion dos anos 1980, as calças de cintura alta voltaram a ser tendência recentemente e estão com tudo na composição de looks modernos. E uma das peças em evidência que valorizam o cós alto são as chamadas calças clochard.

Vindo diretamente do final do século passado, o modelo foi repaginado para se adaptar ao novo milênio: além do tradicional corte largo nos quadris, justinho nas pernas e com tornozelos à mostra, a peça ganhou versões com canelas cobertas e tecido não muito rente à pele nos membros inferiores.

Amarrações elegantes

A elegância da calça clochard é garantida pelo seu corte, que propõe diferentes efeitos ao longo da peça. Outra ponto que oferece charme a ela são as amarrações na cintura, como cintos de tecido ou de couro.

Consequentemente, um look composto por camisetas simples de algodão e clochards podem ter o mesmo glamour que um visual montado com camisas de botão e calça.

Sofisticação para dias simples

Sabe aqueles dias em que você veste uma T-Shirt simples e ainda sente que falta alguma coisa para deixar o visual mais sofisticado? A clochard pode ser a solução dos seus problemas.

Das largas às apertadas

Como foi dito, a clochard foi repaginada nesta temporada. Assim, também há versões que não deixam o tornozelo à mostra e que são bem largas na região das panturrilhas.

Esse modelo atualizado da peça fica ótimo com blusinhas no estilo cigana – que também têm suas mangas mais folgadas e completam a ideia de peças largas na composição do look.

Porém, para quem gosta das versões clássicas das clochards, vale optar por croppeds e bodies na hora de montar o visual, uma vez que esses modelos de blusinhas tendem a ser mais justos ao corpo e combinam com o efeito frouxo da clochard no quadris.

Onde comprar?

Na O Q Vestir

1.Calça Skinny Clochard Bege. R$ 297,90*

2. Calça Clochard Comfy Bege. R$ 698,00

Na Style Me

3. Calça Clochard Bege. R$ 99,90*

4. Calça Clochard Rosa. R$ 99,90*

5. Calça Clochard Preta. R$ 99,90*

*Preços consultados em junho de 2017

