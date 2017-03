Sapatos estilosos para ir ao trabalho sem perder o conforto

Para ir ao trabalho sem preocupações, aposte em clássicos atualizados, como mocassins e mules, que garantem charme sem sofrimento mesmo para quem passa o dia todo na rua.

Mocassim

O tom pastel traz graciosidade à proposta mais séria dos mocassins. Para deixar o look bem feminino, combine-os com peças fluidas.

1. Mocassim de material sintético, Vizzano, R$ 104,90.

2. Mocassim de material sintético, Modare Ultraconforto, R$ 104,90

Botas de salto médio

Botas de salto médio e bico fino dão um toque extra de confiança para encarar um desafio. A altura, sem ser exagerada, não compromete o bem-estar e alonga a silhueta.

1. Bota de couro, Divalesi, R$ 329,90.

2. Bota de couro, Anzetutto, R$ 431,90

Mule sem salto

Flats ou com salto bem baixo, as mules revisitadas garantem total comodidade e podem ser usadas no escritório ou durante um passeio.

1. Mule de couro envernizado, City Shoes, R$ 149,80.

2. Mule de material sintético, Moleca, R$ 74,90