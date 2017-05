Sapatos de sola tratorada vieram para ficar! Veja como usar

Tendência do street style, os sapatos de sola tratorada têm esse nome por lembrarem as ondulações dos pneus de tratores. Hoje presente em botas, sandálias, oxfords e saltos altos, este tipo de solado apareceu nos anos de 2011 e 2013, em desfiles das grifes Calvin Klein e Stella McCartney.

De lá para cá, ele foi chegando de mansinho e conquistou de vez o gosto (e os pés) das mulheres fashionistas e antenadas. O modelo é capaz de deixar qualquer produção mais moderna e, de quebra, oferece conforto para quem usa.

Inspire-se na seleção de looks reunidos a seguir e escolha seu estilo favorito:

Botas

De cano curto, longo, ankle, com cadarço ou zíper. As botas tratoradas são perfeitas para dias mais frios, mas também caem muito bem em produções fresquinhas, com vestidos ou saias. Combine-as com calças skinny ou leggings para um resultado estiloso e sofisticado. Para um look mais despojado, aposte em mini saias e vestidos. Dica: o truque de styling de deixar a meia aparente combina bem com esse modelo de salto.

Sandálias

São ideais para as épocas de temperaturas mais amenas. Além de estilosos, saltos tratorados proporcionam conforto e sustentação aos pés. É possível usar a sandália em um dia cheio de compromissos e ainda ficar linda. Para looks elegantes, use-a com peças de alfaiataria como blazers, camisas ou shorts larguinhos.

Oxford

Peça tradicionalmente masculina, o oxford virou queridinho das mulheres há um bom tempo. Com salto plataforma tratorado, é capaz de deixar qualquer look – mesmo aqueles mais caretas e formais–com ares despojados e modernos. Calças cropped, skinny ou leggings funcionam muito bem para deixar o sapato aparente. Produções com cores sóbrias também podem ficar cheias de atitudes com este tipo de modelo.

Onde encontrar

Botas:

Bota preta de cano baixo tratorada, da Zatz. R$ 152,92.

Bota Mel Stellar branca, da Melissa. R$ 160,00.

Bota Grunge Pinho, da Schutz. R$ 380,00.

Sandálias:

Sandália tratorada branca, da Taquilla. R$129,90

Sandália tratorada em verniz preta, da C&A. R$ 99,99

Sandália Old Silver Fivela de salto salto tratorado, da Arezzo. R$299,90

Oxfords:

Oxford marrom com tratorado satinato, da Renner. R$ 159,00

Oxford Flatform Wingtip Preto, da Santa Lolla. R$ 209,99

Oxford nude com sola branca, da Amaro. R$ 169,90