Roube o look: peças para se fantasiar de personagens do cinema

A cerimônia do Oscar este ano acontece durante o feriado de Carnaval – o primeiro acontece dia 26 de fevereiro, em Los Angeles, e o segundo termina no dia 28.

Por isso, uma ideia legal é comemorar a festa mais popular do país caracterizada das personagens que marcaram a história do cinema mundial.

Pensando nisso, selecionamos alguns looks que podem servir de inspiração para fantasias durante os quatro dias de folia em festas ou bloquinhos de rua.

Mia (Emma Stone – La La Land)

Atualmente, La La Land – Cantando as Estações é o filme do momento. O musical – que concorre a 14 estatuetas no Oscar 2017 – tem a personagem Mia (Emma Stone) como protagonista ao lado de Sebastian (Ryan Gosling).

Uma das cenas mais marcantes do filme é a performance de sapateado feita pelo casal, na qual Mia estrela com um lindo vestido amarelo. Para quem não possui um calçado próprio para sapateados, a alternativa é optar por um sapato simples completamente fechado e cadarços que imitam o modelo.

Vestido Casual Amarelo, Lightinthebox. R$67,57*

Sapato Feminino Salto Alto, Mississipi. R$ 79,99*

Cher (Alicia Silverstone – As Patricinhas de Beverly Hills)

Além da personalidade forte, a personagem Cher, interpretada por Alicia Silverstone em As Patricinhas de Beverly Hills (1995) ficou famosa por ter um guarda-roupa deslumbrante.

Um dos looks icônicos da loira foi o mini vestido branco. Na hora de adaptar o visual para a fantasia de carnaval, você pode optar por uma sapatilha básica como calçado – ótima para quem deseja aproveitar os bloquinhos de rua.

Mini vestido branco, Quintess. R$ 49,99*

Sapatilha Básica Branca, FiveBlu. R$ 39,90*

Colar Pontors de Luz (80cm), Pandora. R$ 395,00*

Presilha prateada de flores, Bijoulux. R$ 19,90*

Holly Golightly (Audrey Hepburn – Bonequinha de Luxo)

Quando se pensa em ícone fashion no mundo do cinema, logo vem à cabeça Holly Golightly (Audrey Hepburn), do filme Bonequinha de Luxo. O pretinho básico é o símbolo da personagem, com seu vestindo de tubinho combinado a um scarpin de salto baixo.

Os brincos com zircônia preta podem ajudar a completar o look elegante que marcou a personagem apaixonada pela Tiffany & Co.

Brinco em Ouro 18k com Zircônia Preta de 5,0mm, Joias Gold. R$ 153,90*

Vestido tubinho, Bon Prix. R$109,00*

Scarpin Salto Baixo Preto, Vizzano. R$64,99*

Ellie Sattler (Laura Dern – O Parque dos Dinossauros)

Se você está no espírito de desbravar sua cidade em busca da melhor festa ou do melhor bloco de Carnaval tal qual Ellie Sattler (Laura Dern) em O Parque dos Dinossauros, faça como a personagem e encarne o espírito aventureira com um camisa lisa baby look de algodão azul, shorts de sarja bege e um par de botas femininas de cano curto.

A camisa rosa dá um ótimo contraste com a camiseta azul e é excelente para finalizar o look.

Camiseta Lisa Algodão Baby Look Feminina Azul, Atacado de Camisetas. R$ 8,90*

Short Feminino Bege em Sarja, Moda Pop. R$ 49,99*

Bota feminina, Anitta. R$ 99,99*

Cinto Couro Mini Caramelo, Santa Lolla. R$ 89,90*

Camisa Logo Rosa, Dudalina. R$ 299,97*

Nina (Natalie Portman – Cisne Negro)

Um maiô e uma saia sempre são uma excelente solução para fantasias de Carnaval. Mas se você quiser algo diferente neste ano, uma boa saída pode ser investir num look parecido com o de Nina, personagem vivido por Natalie Portman em Cisne Negro.

O tom monocromático do branco do traje de banho e da saia de tule pode ser quebrado com um make bem trabalhado, como o de Natalie ou com muito glitter nos olhos.

Saia De Tule Adulto Fantasia Balé Bailarina, R$ 16,00*

Maiô tomara que caia com recortes, Farfetch R$ 1.794*

Mia Wallace (Uma Thurman – Pulp Fiction)

Mia Wallace marcou o cinema por ser uma mulher sofisticada e confiante o bastante para ser uma amante de hambúrgueres e milk-shakes caros no filme Pulp Fiction. Se você tem esse espírito e quer aproveitar ao máximo o Carnaval com um belo make e se jogar nas festinhas, aposte numa camiseta de malha simples e uma calça capri de sarja para manter a simplicidade. Porém, invista num belo scarpin preto e um batom vermelho nos lábios para trazer elegância ao visual.

T-Shirt malha básica decote V, Capitollium Exclusive. R$ 64,50*

Calça Feminina Em Sarja Modelo Capri, Nova. R$ 35, 90*

Scarpin Bico Redondo Salto Alto, Santa Lolla. R$169,90*

Batom Color Sensational 307 Vou de Vermelho, Maybelline. R$16,15*

Colar hippie pedra ágata de fogo, Enjoei. R$ 25*



Jennifer Grey (Frances Houseman – Dirty Dancing: Ritmo Quente)

Carnaval é feito para dançar e se divertir. Então, nada melhor do que entrar no ritmo de Dirty Dancing: Ritmo Quente e encarnar a personagem Frances Houseman (Jennifer Grey). A moça que sacudiu o esqueleto no famoso filme dos anos 80 treinou muito com seu parceiro Johnny Castle (Patrick Swayze) usando pecas simples como regatas, shorts jeans presos por cintos e tênis.

Blusa Regata Rosa Mineral, Marisol. R$ 19,95*

Shorts feminino blue jeans, Vera Blue. R$229,00*

Cinto em Couro, Belt Save Dollars. R$274,95*

Tênis Classic U Authentic True White Branco, Vans. R$249,90*

Daisy Buchanan (Carey Mulligan – O Grande Gatsby)

A Era do Jazz nunca sai de moda no Carnaval . Por isso, você pode se inspirar na personagem Daisy Buchanan (Carey Mulligan) de O Grande Gatsby. O look estilo melindrosa ajuda a definir a cintura e traz muito charme e elegância ao visual.

Tiara em strass, R$ 399,90*

Vestido Festa Estilo Coquetel, Light In The Box. R$81,09*

Sandália Festa Strass Salto Fino Dourada, DAFITI SHOES. R$82,99*