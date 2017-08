Roube o look: inspire-se nas personagens de “A Força do Querer”

No ar desde abril de 2017, a novela A Força do Querer chama a atenção do público pelas histórias que apresenta. E, claro, ela também atrai olhares curiosos para cada look que as estrelas da trama de Glória Perez desfilam na televisão.

Assim, matamos a sua curiosidade e damos dicas para que você possa se inspirar os melhores looks das personagens da novela das 21h e arrasar como elas.

Silvana

A arquiteta interpretada por Lília Cabral adora estampas e joias geométricas. Se você é como Silvana, invista na mistura entre roupas lisas básicas e desenhos cheios de ângulos para que as figuras ganhem destaque no look.

Kimono Estampado Longo Cetim, na Amaro. R$ 119,90*

Regata Feminina Alça Botões, na Shop2Gether. R$ 46,90*

Calça Flare Feminina Cós Transpassado, na Shop2Gether. R$ 238,90*

Brinco Geométrico com Tassel Dourado, na C&A. R$ 29,99*



Joyce

A requintada Joyce é uma mulher que procura looks tradicionais. Assim, não é difícil ver sua intérprete, a atriz Maria Fernanda Cândido, com combinações de camisas, saia lápis, esmalte bem vermelho e um anel de ouro com pedra.

Saia Lápis, Glória Coelho, na Farfetch. R$ 772*

Camisa Feminina Social Manga Longa, na Amaro. R$ 75,99*

Revlon Esmalte Cremosa 14.7ml – 680 Red, nas Americanas. R$ 14,90*

Anel Diouro Joias Ouro Pedra Agata Branca, na Dafiti. R$ 2.440,80*



Jeiza

A policial linha dura vivida por Paolla Oliveira precisa de roupas práticas e bonitas para o dia a dia. Por isso, a personagem aposta em looks simples com bodies e calças jeans.

Body Outletdri Transpassado Costa Nua, na Kanui. R$ 79,90*

Calça jeans super skinny em algodão, na C&A. R$ 79,99*

Irene

Para entrar em ação com Irene, a atriz Débora Falabella traz looks modernos com calça social skinny, scarpin vermelho e blusa com estampas de bolinhas por baixo de um elegante sobretudo.

Scarpin Couro Camurça Salto Fino, na Amaro. R$ 159,90*

Blusa peplum de bolinhas poá, na BonPrix. R$79,90*

Calça skinny de cotton satin, na BonPrix. R$89,90*

Sobretudo OutletDri 4 Botões Branco, na Dafiti. R$ 129,90*

*Preços consultados em agosto de 2017, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar