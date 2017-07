Parca militar: três dicas de look para arrasar com essa tendência

A parca militar é mais uma daquelas peças coringa que toda mulher precisa ter em seu guarda-roupa, principalmente para as estações mais frias do ano. Além de serem super versáteis, elas podem transformar um look básico e incrementar roupas mais elaboradas.

Separamos três dicas de como incorporar a peça no seu dia a dia para você se inspirar nessa tendência que voltou com tudo!

DESPOJADO

Se a parca não estivesse nessa foto, a combinação do vestido com as botas não seria tão interessante. Por ser uma peça leve, ela trouxe mais vida para e até uma pitada de diversão para esse look.

Jaqueta de crepe, Lucidez, R$ 377,60; Vestido-cardigã de tricô, Letage, R$ 399,99; Brincos de metal, Rincawesky, R$ 99,50; Botas de couro, Corello, R$ 389,90.

CAMADAS

Uma das grandes dúvidas da maioria das pessoas é conseguir combinar peças com texturas e caimentos diferentes. Nesse caso, os tecidos e cores mais invernais dessas roupas caíram super bem com o tom esverdeado da parca, que deu o toque final.

Blusa de chamois, Lucidez, R$ 277,60; Moletom, Uma, R$ 369; Saia de algodão, Renner, R$ 119,90; Bolsa de couro, Dumond, R$ 499,90; Tênis de couro, Fila, R$ 429,90.

BACK TO BASICS

Sabe quando você coloca a roupa mais básica que tem no guarda-roupa, mas também quer incrementar ela de alguma maneira? A parca é perfeita para isso, como mostra o look acima.

Camisa de georgette, Lenny Niemeyer, R$ 898; Calça jeans, Levi’s, R$ 299,90; Bolsa de material sintético, Renner, R$ 119; Oxfords de couro, Schutz, R$ 470.

*Parca de poliéster, Forever 21, R$ 189,90 / Preços pesquisados em junho, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar