Over the knee: Looks com bota acima do joelho para se inspirar

As botas acima do joelho são perfeitas para enfrentar os dias fios: garantem pernas quentinhas e, de quebra, deixam o look muito mais estiloso. Para usar, não tem segredo: aposte no seu vestido favorito, em um tricô ou no jeans de sempre.

Com saia

Divirta-se com a escolha dos comprimentos! No caso da mídi, as botas se transformam quase em meia-calça – visual muio elegante. No caso das curtinhas, apenas uma faixa de pele fica visível. Para alongar, aposte na meia fina.

Com vestido

Vestidos fluídos acrescentam graça ao seu look. Os modelos de estampas florais e de fundo escuro são a pedida certa para o inverno e ficam perfeitos com botas. Para ousar, que tal trocá-los por um casaco completamente fechado?

Com calça

Se não abre mão do bom e velho jeans não tem problema. Complete sua calça favorita com casacos forrados, tricôs ou jaquetas de couro.