Outono chegou! 8 tendências para adotar nas temperaturas amenas

O outono começou nesta segunda-feira (20), aqui no Brasil e em países do Hemisfério Sul. O equinócio de outono é caracterizado por iniciar um período do ano em que a duração de dias e noites são praticamente iguais – aumentando a extensão das noites e diminuindo a do dia conforme o início do inverno se aproxima. Esse fenômeno influencia o clima da época, que apresenta temperaturas amenas e maior incidência de ventos.

Para enfrentar os próximos três meses de outono, selecionamos oito tendências da moda que vão lhe ajudar a manter o estilo e também a enfrentar o clima mais fresco pós-verão.

1. T-shirts com mensagens impactantes

As camisetas com mensagens que levantem uma causa que seja necessária ser posta em discussão pela sociedade ou que transmitam seu posicionamento ideológico são uma tendência para o outono 2017. As peças funcionam tanto para evento formais – que pedem uma saia longa mais trabalhada – ou para o dia a dia, junto a peças jeans, podendo ser saias, shorts ou calças.

2. Peças em tons de rosa

O rosê permanece neste outono. O tom se adapta a estação, em peças que protegem melhor o corpo, como vestidos com mangas longas. Harmonizações entre o rosê e outras cores também é possível – com o branco fica ótimo! Jeans brancas e combinadas com uma blusa e scarpin rosê são uma opção.

3. Ombro de fora

Sucesso no verão, as blusas que deixam os ombros de fora continuam durante o outono – seja na versão ombro a ombro ou o modelo ombro caído. Para quem quiser inovar, uma alternativa é apostar em peças com estampas.

4. Estilo rock’n’roll

O visual rock and roll volta com força neste outono e o preto não poderia ficar de fora dessa lista. O estilo e o tom aparecem em peças que vão desde as jeans rasgadas com blusas cropped – por baixo de casacos para proteger das variações de temperaturas –; até os vestidos longos de decote nadador – combinados com uma jaqueta jeans e tênis de cano alto.

5. Listras coloridas

Assim como o preto é velho conhecido dos fasionistas, as listras também são e retornam com força total nessa temporada. A novidade é que as listras são apresentadas em faixas mais largas e em cores mais vibrantes.

6. Tules

As transparências são uma das aposta para a estação. E o tule é ideal para atingir esse efeito na roupa. O tecido aparece em blusas brancas, combinadas com saias-midi em tons de cinza metálico, ou como vestido preto simples, que pode ser utilizado por cima de uma combinação entre top cropped e saia da mesma cor.

7. Babado e rendas

Os babados e rendas são excelentes para trazer chame ao visual. Os detalhes estão presentes no outono 2017 em vestidos ou blusas. Uma dica é combinar peças com babados com outro item mais colado ao corpo.

8. Veludo molhado

Esquecido por muito tempo pelos amantes da moda, o veludo molhado voltou com força total neste outono 2017. O tecido contribui ao look, ao dar uma textura diferente e trazer brilho ao visual – seja em um vestido estilo blazer azul como o da atriz Cara Delevingne, seja em uma combinação simples entre calça de elástico e blusa cropped.

