Onde comprar pijamas quentinhos para curtir o inverno

Se tem algo gostoso de se fazer no inverno, é deitar na cama, se enrolar no cobertor e dormir bem quentinha. E, para realizar esse ritual, não existe nada melhor do que pijamas confortáveis e divertidos.

Da clássica combinação entre camiseta de manga comprida e calça a robes com capuz, são peças excelentes para se proteger do frio durante a sono ou apenas ficar em casa relaxando.

Onde comprar?

Na Hering

1. Pijama Feminino For You Com Blusa De Manga Longa e Calça. R$ 89,99*

2. Pijama Feminino For You Com Estampa Funny. R$79,99*

Na Anyany

3. Pijama Robe Ziggy Capuz. $279,00*

4. Pijama Cat. R$259,00 18*

5. Pijama Cookie. R$279,00*

Na Renner

6. Pijama Lov Noite em Fleece com Estampa de Coelho. R$ 129,00*

7. Pijama Fleece Manga Longa Estampa com Estrelas. R$ 119,00*

8. Pijama em Fleece Listrado. R$ 119, 00*

*Preços pesquisados em junho de 2017.