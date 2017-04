Modelos de calças que toda mulher deve ter

Calças são peças indispensáveis do guarda-roupa. Agarradinhas ao corpo ou bem folgadas, elas podem ser ótima escolha na hora de montar o look – seja um visual para o dia a dia, reuniões importantes no trabalho, eventos ao ar livre ou apenas para ficar em casa e relaxar.

Pantalona, pantacourt, flare, boyfriend, cigarrete, flare… Existem diferentes tipos de corte de calças, que combinados a tecidos e estampas diversos aumentam muito as opções de peças para incorporar ao seu armário.

Leia mais: Inspiração: como combinar bota de cano curto com calça?

Pantalona

Hit dos anos 1970, a calça pantalona segue firme até hoje como um corte clássico. Ela pode ser apresentada desde a forma tradicional, com tecido liso e monocromático, até em modelos mais modernos e casuais como uma peça com listras em três cores diferentes. O que não muda é o seu corte: cintura alta, comprimento bem longo – com a barra arrastando no chão – e o tecido solto no corpo.

Pantacourt

Derivada da pantalona, a calça pantacourt se difere pelo comprimento. Apesar de também apresentar a cintura alta e o estilo nada agarrado ao corpo, a pantacourt para na altura das panturrilhas.

Leia mais: Calça pantacourt: descubra qual o sapato ideal para usar com a peça do momento

Flare

Outra modelo derivado da pantalona, a calça flare é uma versão moderna e atualizada da peça que conquistou a década de 1970. Para reconhecer esse modelo é bem fácil: a peça é bem justa nas coxas e, do joelho para baixo, ela é larga como a pantalona. Por isso, a flare também é conhecida como calça boca de sino.

Leia mais: Como usar calça flare preta: lindos looks para se inspirar

Boyfriend

Para os amantes do jeans, a calça boyfriend vai preencher seus corações – e seu armário. Ela tem um corte folgado com o cavalo baixo e afina um pouco perto do tornozelo, dando a impressão de que a peça é originalmente masculina e, por isso, “roubada” do namorado, vem daí o nome.

Cigarrete e Skinny

As calças cigarrete e skinny são famosas por serem agarradinhas ao corpo. A diferença – bem sutil, inclusive – entre a duas está no comprimento: a primeira termina no tornozelo, enquanto a segunda tem a barra um pouco mais comprida, fazendo com que o tecido fique levemente franzido.

Leia mais: Modelos de saia que toda mulher precisa ter